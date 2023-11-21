Евладов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евладова Лариса
Мать ребёнка: Евладова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евладова Антонина
Мать ребёнка: Евладова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евладова Евгения
Мать ребёнка: Евладова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евладов Георгий
Мать ребёнка: Евладова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евладов Геннадий
Мать ребёнка: Евладова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евладов Анатолий
Мать ребёнка: Евладова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейкина Зоя
Мать ребёнка: Евладова Мария
Смерть
Неизвестно