Евладов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвладов Яков

Евладов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евладова Лариса

Мать ребёнка: Евладова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евладова Антонина

Мать ребёнка: Евладова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евладова Евгения

Мать ребёнка: Евладова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евладов Георгий

Мать ребёнка: Евладова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евладов Геннадий

Мать ребёнка: Евладова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евладов Анатолий

Мать ребёнка: Евладова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лейкина Зоя

Мать ребёнка: Евладова Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.