Корнев Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1888
Дата смерти20.06.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1888
Отец: Корнев Семен
Смерть
20.06.1965
Василий Семенович жил в г. Весьегонске на ул. Калинина вместе с сестрами Корневой Таисией Семеновной (год рождения - 16.10.1886 г.) и Корневой Еленой Семеновной ( год рождения - 1905 г.) Похоронены в ... Показать все
Место жительства
1965
Проживал в г. Весьегонске на ул. Калинина вместе с сестрами Корневой Таисией Семеновной и Корневой Еленой Семеновной.