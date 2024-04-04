Корнев Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1888

Дата смерти

20.06.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1888

Отец: Корнев Семен

Мать: не указана

Смерть
20.06.1965
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Василий Семенович жил в г. Весьегонске на ул. Калинина вместе с сестрами Корневой Таисией Семеновной (год рождения - 16.10.1886 г.) и Корневой Еленой Семеновной ( год рождения - 1905 г.) Похоронены в ... Показать все
Место жительства
1965
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Проживал в г. Весьегонске на ул. Калинина вместе с сестрами Корневой Таисией Семеновной и Корневой Еленой Семеновной.
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