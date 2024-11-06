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Мезрин Куприян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мезрин Проня

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Анна Киприяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мезрин Иван Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мезрин Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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