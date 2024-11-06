Мезрин Куприян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мезрин Проня
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Анна Киприяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мезрин Алексей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно