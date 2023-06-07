Авдотья (Евдокия) Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1827 г.р.

Дети

Вычислено 1863 г.р.
Вычислено 1865 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Александров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Александров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Александров

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
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