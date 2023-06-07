Авдотья (Евдокия) Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Александров
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Александров
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно