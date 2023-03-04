Притчин Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Притчин Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1925

Дата смерти

23.09.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
23.09.1974
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