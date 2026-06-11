Бобрешова Ирина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бобрешова Ирина

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Бобрешов Пантелей Михаилов1691 г.р.
Дети
Бобрешов Алексей ПантелеймоновНеизвестно г.р.
Бобрешов Иван ПантелеймоновНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобрешов Иван Пантелеймонов

Отец ребёнка: Бобрешов Пантелей Михаилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобрешов Пантелей Михаилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобрешов Алексей Пантелеймонов

Отец ребёнка: Бобрешов Пантелей Михаилов

Смерть
Неизвестно

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