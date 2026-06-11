Бобрешова Ирина
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Бобрешов Пантелей Михаилов1691 г.р.
Дети
Бобрешов Алексей ПантелеймоновНеизвестно г.р.
Бобрешов Иван ПантелеймоновНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобрешов Иван Пантелеймонов
Отец ребёнка: Бобрешов Пантелей Михаилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобрешов Алексей Пантелеймонов
Отец ребёнка: Бобрешов Пантелей Михаилов
Смерть
Неизвестно