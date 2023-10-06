Овчинников Петр Порфирович
Место рожденияТамбовская область, Моршанский район, с. Малые Кулики
Дата рождения02.07.1941
Дата смерти28.03.1992
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1941
Тамбовская область, Моршанский район, с. Малые Кулики
Бракосочетание
26.03.1966
Хабаровский край, г. Амурск
Рождение ребёнка
26.08.1966
Дочь: Овчинникова Aнжелла Петровна
Мать ребёнка: Овчинникова Александра Федоровна
Хабаровский край, г. Амурск
Смерть
28.03.1992