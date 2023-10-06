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Овчинников Петр Порфирович

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Место рождения

Тамбовская область, Моршанский район, с. Малые Кулики

Дата рождения

02.07.1941

Дата смерти

28.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1941

Отец: Овчинников Порфирий Романович

Мать: Овчинникова Пелагея Афанасьевна

Тамбовская область, Моршанский район, с. Малые Кулики
Бракосочетание
26.03.1966

Жена: Овчинникова Александра Федоровна

Хабаровский край, г. Амурск
Рождение ребёнка
26.08.1966

Дочь: Овчинникова Aнжелла Петровна

Мать ребёнка: Овчинникова Александра Федоровна

Хабаровский край, г. Амурск
Смерть
28.03.1992
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