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Иван Федоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Федор Федоров (Ич)

Мать: Устинья Тимофеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Антонова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1807

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