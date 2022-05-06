(Блинникова) Наталья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Блинников Тихон Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1911 ст.
Сын: Георгий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.
Сын: Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно