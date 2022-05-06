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(Блинникова) Наталья Тихоновна

Место рождения

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Блинников Тихон Ильич

Мать: Блинникова Марфа Петровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ермаков Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Васильевич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1911 ст.

Сын: Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Васильевич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.

Сын: Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Васильевич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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