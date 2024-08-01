Лалетина Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Глеб
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лалетин Василий
Отец ребёнка: Лалетин Алексей
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лалетин Александр
Отец ребёнка: Лалетин Алексей
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Лалетина) Александра
Отец ребёнка: Лалетин Алексей
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Павлова (Лалетина) Елена
Отец ребёнка: Лалетин Алексей