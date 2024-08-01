Лалетина Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лалетина Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Глеб

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лалетин Василий

Отец ребёнка: Лалетин Алексей

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лалетин Александр

Отец ребёнка: Лалетин Алексей

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Лалетина) Александра

Отец ребёнка: Лалетин Алексей

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Павлова (Лалетина) Елена

Отец ребёнка: Лалетин Алексей

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