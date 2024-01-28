Беляев Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1925
Дата смерти06.03.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925
Отец: Беляев Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марковская Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Беляева (Шубина) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
17.02.1954
Мать ребёнка: Беляева (Шубина) Валентина Васильевна
Смерть
06.03.1981