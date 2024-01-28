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Беляев Василий Матвеевич

Место рождения

Шелехметь, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.08.1925

Дата смерти

06.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925

Отец: Беляев Матвей

Мать: не указана

Шелехметь, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марковская Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Беляева (Шубина) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
17.02.1954

Сын: Беляев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Беляева (Шубина) Валентина Васильевна

Смерть
06.03.1981

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