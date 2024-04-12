Ильинская (Урываева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльинская (Урываева) Елизавета Ивановна

Ильинская (Урываева) Елизавета Ивановна

avatar

Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.02.1899

Дата смерти

16.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1899

Отец: Урываев Иван Степанович

Мать: Урываева Пелагея Алексеевна

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.01.1927

Муж: Ильинский Александр Иванович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ильинский Евгений Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Иванович

Преображеновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1931

Сын: Ильинский Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Иванович

Преображеновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
канцелярский сотрудник (счетовод) в Каликинском лесничестве Лебедянского уездного лесного подотдела
Смерть
16.02.1983
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Новогражданское кладбище г.Рязани
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close