Ильинская (Урываева) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.02.1899
Дата смерти16.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1899
Бракосочетание
18.01.1927
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ильинский Евгений Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1931
Сын: Ильинский Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
канцелярский сотрудник (счетовод) в Каликинском лесничестве Лебедянского уездного лесного подотдела
Смерть
16.02.1983
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Новогражданское кладбище г.Рязани