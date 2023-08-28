Погонщикова (Маргаритова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погонщикова (Маргаритова) Мария Ивановна

Место рождения

Новгородская губ,Белозерский уезд,д.Галинская

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новгородская губ,Белозерский уезд,д.Галинская
Бракосочетание
25.01.1913 ст.

Муж: Погонщиков Василий Кузьмич (Козьмич)

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Источник: МК Покровской Надпорожской ц.,Белозерского у.,Новгородской губ.,гос.арх.Вологодской обл.,Ф.496 Оп.50 Д.115 на 369 л. за 1911-1917 г
Смерть
Неизвестно
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