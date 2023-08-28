Погонщикова (Маргаритова) Мария Ивановна
Место рожденияНовгородская губ,Белозерский уезд,д.Галинская
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1913 ст.
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Источник: МК Покровской Надпорожской ц.,Белозерского у.,Новгородской губ.,гос.арх.Вологодской обл.,Ф.496 Оп.50 Д.115 на 369 л. за 1911-1917 г
Смерть
Неизвестно