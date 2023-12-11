Усенков Авксентий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усенков Федор
Рождение ребёнка
06.06.1879
Дочь: Мейер Павла Авксентиевна
Мать ребёнка: Усенкова Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
04.12.1882
Дочь: Усенкова Лукия Авксентьевна
Мать ребёнка: Усенкова Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
22.02.1884
Сын: Усенков Кассиан Авксентьевич
Мать ребёнка: Усенкова Агафия Андреевна
Смерть
Неизвестно