Усенков Авксентий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усенков Авксентий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усенков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1879

Дочь: Мейер Павла Авксентиевна

Мать ребёнка: Усенкова Агафия Андреевна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.12.1882

Дочь: Усенкова Лукия Авксентьевна

Мать ребёнка: Усенкова Агафия Андреевна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.02.1884

Сын: Усенков Кассиан Авксентьевич

Мать ребёнка: Усенкова Агафия Андреевна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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