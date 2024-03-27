Камалова (Адигамов) Зайнаб Валеевна
Место рожденияд.Кулларово (Кзыл Тау)Казанская губерния, Тетюшский уезд, Средне-Балтаевская волость
Дата рождения1888
Дата смерти1969
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Адигамов Вали Адигамович
Мать: Бибизиган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Камал Салах
Рождение ребёнка
04.08.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камал Салах
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1969