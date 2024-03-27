Камалова (Адигамов) Зайнаб Валеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалова (Адигамов) Зайнаб Валеевна

Место рождения

д.Кулларово (Кзыл Тау)Казанская губерния, Тетюшский уезд, Средне-Балтаевская волость

Дата рождения

1888

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Адигамов Вали Адигамович

Мать: Бибизиган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов Нияз Салихович

Отец ребёнка: Камал Салах

Рождение ребёнка
04.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камал Салах

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1969

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