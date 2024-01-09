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Бабич Савва Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Демьян (Дамиан) ?? Васильевич

Мать: ?? Мария Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
15.05.1860

Дочь: (Бабич) Елена Саввична

Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бабич Иов Саввин

Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
10.01.1875

Сын: Бабич Михаил Саввич

Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна

Макеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1875

Сын: Бабич Григорий Савельевич

Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна

Макеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1877

Дочь: (Бабич) Наталия Саввична

Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна

Макеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1889

Сын: Бабич Тимофей Саввич

Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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