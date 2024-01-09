Бабич Савва Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Демьян (Дамиан) ?? Васильевич
Мать: ?? Мария Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1860
Дочь: (Бабич) Елена Саввична
Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бабич Иов Саввин
Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
10.01.1875
Сын: Бабич Михаил Саввич
Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
10.01.1875
Сын: Бабич Григорий Савельевич
Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
28.08.1877
Дочь: (Бабич) Наталия Саввична
Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
22.01.1889
Сын: Бабич Тимофей Саввич
Мать ребёнка: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно