Попов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1987

Отец: не указан

Мать: Зиброва Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пленне Екатерина

Рождение ребёнка
28.06.2019

Сын: Попов Мирослав Александрович

Мать ребёнка: Пленне Екатерина

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Попова Весна Сергеевна

Мать ребёнка: Пленне Екатерина

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