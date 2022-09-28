Попов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1987
Отец: не указан
Мать: Зиброва Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пленне Екатерина
Рождение ребёнка
28.06.2019
Сын: Попов Мирослав Александрович
Мать ребёнка: Пленне Екатерина
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Попова Весна Сергеевна
Мать ребёнка: Пленне Екатерина