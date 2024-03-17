Онищенко Иван
Место рожденияУкраина Николаевская обл.
Дата рождения24.04.1927
Дата смерти25.08.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Онищенко Мария
Смерть
25.08.1968
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно