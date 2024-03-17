Онищенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнищенко Иван

Онищенко Иван

Место рождения

Украина Николаевская обл.

Дата рождения

24.04.1927

Дата смерти

25.08.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Онищенко Мария

Смерть
25.08.1968
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.