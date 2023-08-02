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Наумов Николай Алексеевич
Наумов Николай Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
2006
Пол
Мужской
Отец
Наумов Алексей Герасимович
Мать
Наумова (Рыбкина) Фёкла Андреевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Наумов Алексей Герасимович
Мать:
Наумова Фёкла Андреевна
Смерть
2006
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