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Наумов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Наумов Алексей Герасимович

Мать: Наумова Фёкла Андреевна

Смерть
2006
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