Валуева Варвара
женский, родилась Около 1807
умерла Неизвестно
МатьРяховская ПелагеяОколо 1773 г.р.
ОтецРяховский АлимпийОколо 1773 г.р.
Дети
(Валуева) Авдотья ПрохороваОколо 1828 г.р.
(Валуев) Авдотья Прохоровна1830 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Ряховский Алимпий
Мать: Ряховская Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валуев Василий
Отец ребёнка: Валуев Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валуев Василий
Отец ребёнка: Валуев Прохор
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Валуева) Авдотья Прохорова
Отец ребёнка: Валуев Прохор
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Валуев) Авдотья Прохоровна
Отец ребёнка: Валуев Прохор
Рождение ребёнка
1832
Сын: Валуев Семен
Отец ребёнка: Валуев Прохор
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Валуев) Екатерина
Отец ребёнка: Валуев Прохор
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Валуев Никита
Отец ребёнка: Валуев Прохор
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Валуева) Надежда
Отец ребёнка: Валуев Прохор
Смерть
Неизвестно