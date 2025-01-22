Валуева Варвара Около 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Валуева Варвара

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1807

умерла Неизвестно

Мать
Ряховская ПелагеяОколо 1773 г.р.
Отец
Ряховский АлимпийОколо 1773 г.р.
Дети
(Валуева) Авдотья ПрохороваОколо 1828 г.р.
(Валуев) Авдотья Прохоровна1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Ряховский Алимпий

Мать: Ряховская Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валуев Василий

Отец ребёнка: Валуев Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валуев Василий

Отец ребёнка: Валуев Прохор

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Валуева) Авдотья Прохорова

Отец ребёнка: Валуев Прохор

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Валуев) Авдотья Прохоровна

Отец ребёнка: Валуев Прохор

Рождение ребёнка
1832

Сын: Валуев Семен

Отец ребёнка: Валуев Прохор

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Валуев) Екатерина

Отец ребёнка: Валуев Прохор

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Валуев Никита

Отец ребёнка: Валуев Прохор

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Валуева) Надежда

Отец ребёнка: Валуев Прохор

Смерть
Неизвестно

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