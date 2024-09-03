Антонова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Гавриил Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.07.1894 ст.

Сын: Антонов Илья Гаврилович

Отец ребёнка: Антонов Гавриил Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Саввина (Антонова) Матрена Гаврилова

Отец ребёнка: Антонов Гавриил Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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