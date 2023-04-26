Талыпина Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалыпина Галина Николаевна

Талыпина Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талыпин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.