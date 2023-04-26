Талыпина Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талыпин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности