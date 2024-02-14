Фатихова Бибинур
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1921
Дата смерти02.02.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатихов Хайдар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фатихов Хайдар
Рождение ребёнка
04.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатихов Хайдар
Рождение ребёнка
01.06.1951
Сын: Фатихов Наиль
Отец ребёнка: Фатихов Хайдар
Смерть
02.02.1991