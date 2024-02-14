Фатихова Бибинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатихова Бибинур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1921

Дата смерти

02.02.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатихов Хайдар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатихов Хайдар

Рождение ребёнка
04.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатихов Хайдар

Рождение ребёнка
01.06.1951

Сын: Фатихов Наиль

Отец ребёнка: Фатихов Хайдар

Смерть
02.02.1991

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