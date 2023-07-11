Семин Сергей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семин Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семин Евгений

Мать: (Семина) Капитолина Нколаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семина Любовь

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