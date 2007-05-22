Верняев Анатолий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1946
Дата смерти22.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1975
Сын: Верняев Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Верняева (Нечаева) Мария Петровна
Украина, Донецк
Рождение ребёнка
17.08.1979
Сын: Верняев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Верняева (Нечаева) Мария Петровна
Донецк, Украина
Смерть
22.05.2007