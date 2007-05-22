Верняев Анатолий Митрофанович 05.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Верняев Анатолий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1946

Дата смерти

22.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1975

Сын: Верняев Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Верняева (Нечаева) Мария Петровна

Украина, Донецк
Рождение ребёнка
17.08.1979

Сын: Верняев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Верняева (Нечаева) Мария Петровна

Донецк, Украина
Смерть
22.05.2007

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