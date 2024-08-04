Родионов Лукьян Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Лукьян Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Яков Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Кондратий Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Мирон Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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