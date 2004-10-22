Ховрина (Живаева) Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения26.12.1936
Дата смерти22.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1936
Отец: Живаев Федор Ильич
Мать: Живаева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ховрин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ховрин Николай
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1970
Сын: Ховрин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ховрин Николай
Рождение ребёнка
05.02.1976
Дочь: (Ховрина) Оксана
Отец ребёнка: Ховрин Николай
Смерть
22.10.2004