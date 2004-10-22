Ховрина (Живаева) Валентина Федоровна 26.12.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ховрина (Живаева) Валентина Федоровна

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.12.1936

Дата смерти

22.10.2004

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

1970 г.р.
1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1936

Отец: Живаев Федор Ильич

Мать: Живаева Евдокия Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ховрин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ховрин Николай

Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
12.04.1970

Сын: Ховрин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ховрин Николай

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
05.02.1976

Дочь: (Ховрина) Оксана

Отец ребёнка: Ховрин Николай

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
22.10.2004
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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