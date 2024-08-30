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Усов Терентий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усов Кузьма Денисович

Мать: (Усова) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Самсон Терентьевич

Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Усова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова (Усова) Прасковья Терентьевна

Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Иван Терентьев

Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Семён Терентьевич

Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Сергей Терентьевич

Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Усова) Анна Терентьевна

Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: (Усова) Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
21.09.1886

Сын: Усов Сергей Терентьевич

Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна

Смерть
До 1897

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