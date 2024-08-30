Усов Терентий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усов Кузьма Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Усова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова (Усова) Прасковья Терентьевна
Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Иван Терентьев
Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Усова) Анна Терентьевна
Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: (Усова) Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
21.09.1886
Мать ребёнка: (Усова) Татьяна Павловна
Смерть
До 1897