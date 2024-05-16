Малькова (Малькова) Надежда
Место рождения
Дата рождения12.12.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Насыров Бафо
Рождение ребёнка
23.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насыров Бафо
Рождение ребёнка
08.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насыров Бафо