Малькова (Малькова) Надежда 12.12.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малькова (Малькова) Надежда

Место рождения

Самарканд

Дата рождения

12.12.1946

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1946

Отец: Мальков Иван Капитонович

Мать: Малькова (Панова) Пелагея Парфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насыров Бафо

Рождение ребёнка
23.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Бафо

Рождение ребёнка
08.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Бафо

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