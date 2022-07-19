Ferderer Henry
Место рождения
Дата рождения23.11.1861
Дата смерти06.06.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1861
Отец: Ferderer Jacob
Бракосочетание
Около 1884
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Doll (Ferderer) Rosa
Мать ребёнка: Ferderer (Anton) Anna Maria
Parents: Henry Ferderer & Anna Antone
Иммиграция
1903
Рождение ребёнка
26.01.1909
Сын: Ferderer John J
Мать ребёнка: Ferderer (Anton) Anna Maria
Смерть
06.06.1937
Похороны
1937