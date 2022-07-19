Ferderer Henry — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ferderer Henry

Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

23.11.1861

Дата смерти

06.06.1937

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Жена

1865 г.р.

Дети

Около 1901 г.р.
1909 г.р.

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ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1861

Отец: Ferderer Jacob

Мать: Förderer (Hoffman) Gertud

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Около 1884

Жена: Ferderer (Anton) Anna Maria

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Doll (Ferderer) Rosa

Мать ребёнка: Ferderer (Anton) Anna Maria

Степовое, Миколаївська область
Parents: Henry Ferderer & Anna Antone
Иммиграция
1903
Рождение ребёнка
26.01.1909

Сын: Ferderer John J

Мать ребёнка: Ferderer (Anton) Anna Maria

Смерть
06.06.1937
Похороны
1937

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