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Яков Трифонов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Трифон Родионов

Мать: Ирина Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Агриппина Феклистова/Харитонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Игнат Яковлев

Мать ребёнка: Агриппина Феклистова/Харитонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Павел Яковлев

Мать ребёнка: Агриппина Феклистова/Харитонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Фекла Яковлева

Мать ребёнка: Агриппина Феклистова/Харитонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Феклистова/Харитонова

Смерть
Неизвестно
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