Яков Трифонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Трифон Родионов
Мать: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Агриппина Феклистова/Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Игнат Яковлев
Мать ребёнка: Агриппина Феклистова/Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Павел Яковлев
Мать ребёнка: Агриппина Феклистова/Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Фекла Яковлева
Мать ребёнка: Агриппина Феклистова/Харитонова
Место жительства
1782
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно