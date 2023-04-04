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(Кисловская) Вера Львовна
(Кисловская) Вера Львовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1869
Дата смерти
1947
Пол
Женский
Отец
Кисловский Лев
1821 г.р.
Мать
Кисловская (Алексеева) Анна
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Кисловский Лев
Мать:
Кисловская Анна
Смерть
1947
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