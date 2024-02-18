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Лукинский Федор Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукинский Дорофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1834

Жена: Лукинская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович

Мать ребёнка: Лукинская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
21.01.1846

Дочь: Усачева (Лукинская) Агния Федоровна

Мать ребёнка: Лукинская Мария Яковлевна

родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
12.04.1848

Сын: Лукинский Артамон Федорович

Мать ребёнка: Лукинская Мария Яковлевна

родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Смерть
Неизвестно
после 1848

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