Петров Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Владимир Васильевич
Мать: Петрова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Юлия
Смерть
Неизвестно