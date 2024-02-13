Петров Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Василий Владимирович

Петров Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Владимир Васильевич

Мать: Петрова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Юлия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.