Кожушко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.?
Дочь: Постникова-Ватолина Оксана Александровна
Мать ребёнка: Воробьева-Постникова Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1992
Дочь: Кожушко-Мартышева Яна Александровна
Мать ребёнка: Воробьева-Постникова Елена Викторовна