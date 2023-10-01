Кожушко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожушко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.?

Дочь: Постникова-Ватолина Оксана Александровна

Мать ребёнка: Воробьева-Постникова Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева-Постникова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
26.05.1992

Дочь: Кожушко-Мартышева Яна Александровна

Мать ребёнка: Воробьева-Постникова Елена Викторовна

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