Босаченко Феодосия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босаченко Феодосия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1898 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босаченко Петр Яковлевич

Место жительства
1920
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
17.01.1920

Сын: Босаченко Иван Петрович

Отец ребёнка: Босаченко Петр Яковлевич

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Источник: МК Дорогино Заимки 1920 г
Рождение ребёнка
28.04.1924

Дочь: (Босаченко) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Босаченко Петр Яковлевич

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
3 ребенок по числу родившихся 2 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Иваном Ивановичем Босаченко, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Босач... Показать все
Смерть
Неизвестно

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