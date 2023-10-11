Босаченко Феодосия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1920
Рождение ребёнка
17.01.1920
Отец ребёнка: Босаченко Петр Яковлевич
Источник: МК Дорогино Заимки 1920 г
Рождение ребёнка
28.04.1924
Дочь: (Босаченко) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Босаченко Петр Яковлевич
3 ребенок по числу родившихся 2 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Иваном Ивановичем Босаченко, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Босач... Показать все
Смерть
Неизвестно