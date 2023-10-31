Верба Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1902
Дочь: Степаренко Мария Константиновна
Рождение ребёнка
После 1902
Дочь: Мамонтова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюра)
Смерть
Неизвестно