Талан Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения21.07.1913
Дата смерти28.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1913
Отец: Талан Абель Израилевич
Мать: Рутенберг Паша Моисеевна
Бракосочетание
03.08.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.06.1946
Дочь: Шапиро Старикова Лия Ерухимовна
Отец ребёнка: Шапиро Ерухим Давидович
Рождение ребёнка
28.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шапиро Ерухим Давидович
Смерть
28.12.1977