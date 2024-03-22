Талан Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талан Мария Александровна

Место рождения

Жижица, Куньинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.07.1913

Дата смерти

28.12.1977

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1913

Отец: Талан Абель Израилевич

Мать: Рутенберг Паша Моисеевна

Жижица, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.08.1937

Муж: Шапиро Ерухим Давидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.06.1946

Дочь: Шапиро Старикова Лия Ерухимовна

Отец ребёнка: Шапиро Ерухим Давидович

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапиро Ерухим Давидович

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
28.12.1977
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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