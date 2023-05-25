Савчук Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1975
Мать ребёнка: Савчук Галина Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1979
Сын: Савчук Николай Михайлович
Мать ребёнка: Савчук Галина Николаевна
Рождение ребёнка
18.01.1983
Мать ребёнка: Савчук Галина Николаевна
Смерть
Неизвестно