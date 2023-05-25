Савчук Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчук Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1975

Сын: Савчук Иван Михайлович

Мать ребёнка: Савчук Галина Николаевна

Рождение ребёнка
01.07.1979

Сын: Савчук Николай Михайлович

Мать ребёнка: Савчук Галина Николаевна

Рождение ребёнка
18.01.1983

Сын: Савчук Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Савчук Галина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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