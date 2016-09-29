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Стариков Фадей Яковлевич
Стариков Фадей Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.2016
Пол
Мужской
Отец
Стариков Яков Николаевич
1980 г.р.
Мать
Старикова (Тюрина) Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2016
Отец:
Стариков Яков Николаевич
Мать:
Старикова Наталья
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