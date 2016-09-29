Стариков Фадей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтариков Фадей Яковлевич

Стариков Фадей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2016

Отец: Стариков Яков Николаевич

Мать: Старикова Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close