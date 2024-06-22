Жекенова Столярова Роза Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖекенова Столярова Роза

Жекенова Столярова Роза

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Жакитова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульсундук Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульсундук Владимир

Отец ребёнка: Кульсундук Сергей

Рождение ребёнка
27.05.1990

Сын: Кульсундук Руслан

Отец ребёнка: Кульсундук Сергей

Рождение ребёнка
27.05.1990

Сын: Кульсундук Рустам

Отец ребёнка: Кульсундук Сергей

Рождение ребёнка
31.05.2002

Дочь: Столярова Дарья

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.