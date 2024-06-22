Жекенова Столярова Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Жакитова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кульсундук Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульсундук Владимир
Отец ребёнка: Кульсундук Сергей
Рождение ребёнка
27.05.1990
Сын: Кульсундук Руслан
Отец ребёнка: Кульсундук Сергей
Рождение ребёнка
27.05.1990
Сын: Кульсундук Рустам
Отец ребёнка: Кульсундук Сергей
Рождение ребёнка
31.05.2002
Дочь: Столярова Дарья
Отец ребёнка: не указан