Гриценко Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Гриценко Андрей
Рождение ребёнка
07.09.1911
Сын: Гриценко Иван Владимирович
Мать ребёнка: Гриценко -- Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Гриценко Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Гриценко -- Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно