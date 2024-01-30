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Гриценко Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Гриценко Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1911

Сын: Гриценко Иван Владимирович

Мать ребёнка: Гриценко -- Наталья Ивановна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Гриценко Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Гриценко -- Наталья Ивановна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриценко -- Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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