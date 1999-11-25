Савченко (Коваль) Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.02.1911
Дата смерти25.11.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1911
Отец: Коваль Иван Фёдорович
Бракосочетание
30.12.1934
Кирейский сельсовет, Тулунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.05.1936
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Савченко Андрей Ильич
Россия, Иркутская область, д. Калярды (Колярды)
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1940
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Савченко Андрей Ильич
Рождение ребёнка
02.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савченко Андрей Ильич
Смерть
25.11.1999