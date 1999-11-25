Савченко (Коваль) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко (Коваль) Ефросинья Ивановна

Савченко (Коваль) Ефросинья Ивановна

avatar

Место рождения

Доброе, Волинська область

Дата рождения

23.02.1911

Дата смерти

25.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1911

Отец: Коваль Иван Фёдорович

Мать: Коваль Лизавета Пантелеевна

Доброе, Волинська область
Бракосочетание
30.12.1934

Муж: Савченко Андрей Ильич

Кирейский сельсовет, Тулунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.05.1936

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Савченко Андрей Ильич

Россия, Иркутская область, д. Калярды (Колярды)
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1940

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Савченко Андрей Ильич

Рождение ребёнка
02.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Андрей Ильич

Смерть
25.11.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close