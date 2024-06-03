Шипилов Николай Андреев
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Шипилов Андрей Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шипилов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шипилов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно