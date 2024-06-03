Шипилов Николай Андреев 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипилов Николай Андреев

Место рождения

Шехмань, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шипилов Андрей Федоров

Мать: не указана

Шехмань, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шипилов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Шипилов Илья Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Виноградовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шипилов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Виноградовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

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