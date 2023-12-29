Свешников Алексей Фёдорович
Место рожденияКунгур, Сибирская Губерния Российская Империя
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Свешников Фёдор Андреевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1758
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Свешникова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Свешникова (Цеплина) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Свешников Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Свешникова (Цеплина) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Свешникова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Свешникова (Цеплина) Дарья Андреевна
Смерть
После 1798