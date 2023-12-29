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Свешников Алексей Фёдорович

Место рождения

Кунгур, Сибирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Свешников Фёдор Андреевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1758

Жена: Свешникова (Цеплина) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Свешникова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Свешникова (Цеплина) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Свешников Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Свешникова (Цеплина) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Свешникова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Свешникова (Цеплина) Дарья Андреевна

Смерть
После 1798

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