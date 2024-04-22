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Александр Антонов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Антон Борисов (Ич)

Мать: Евдокея Петрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
29.10.1822 ст.

Жена: Евдокея Савельева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Егор Александров (Ич)

Мать ребёнка: Евдокея Савельева (Вна)

Бракосочетание
29.10.1833 ст.

Жена: Матрена Григорьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Леонова Екатерина Александрова (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Марья Александрова (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
?.04.1850

Сын: Никита Александров (Ич)

Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Николай Александров (Ич)

Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Устинья Александрова (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Арсений Александров (Ич)

Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1858
Причина смерти: утонул
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