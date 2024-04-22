Александр Антонов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1805
Отец: Антон Борисов (Ич)
Мать: Евдокея Петрова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
29.10.1822 ст.
Жена: Евдокея Савельева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Евдокея Савельева (Вна)
Бракосочетание
29.10.1833 ст.
Жена: Матрена Григорьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Леонова Екатерина Александрова (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Марья Александрова (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
?.04.1850
Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Устинья Александрова (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Матрена Григорьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1858
Причина смерти: утонул