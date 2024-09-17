Всеволодов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Всеволодов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Метрическая книга Николаевской Ламанской церкви за 1913 год | 14
Место жительства
Неизвестно
Буявкино, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
24.02.1913

Жена: Всеволодова (Синицина) Мария Ивановна

Метрическая книга Николаевской Ламанской церкви за 1913 год | 14
Смерть
Неизвестно

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