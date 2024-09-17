Всеволодов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Метрическая книга Николаевской Ламанской церкви за 1913 год | 14
Место жительства
Неизвестно
Буявкино, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
24.02.1913
Метрическая книга Николаевской Ламанской церкви за 1913 год | 14
Смерть
Неизвестно