Рисаева (Мурзагулова) Флюра Амерхановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рисаева (Мурзагулова) Флюра Амерхановна

Место рождения

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1946

Дата смерти

16.06.1991

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

Мать: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рисаев Марат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рисаев Марат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рисаев Марат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рисаев Марат

Смерть
16.06.1991
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
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