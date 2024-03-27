Рисаева (Мурзагулова) Флюра Амерхановна
Место рожденияд.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1946
Дата смерти16.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Около 1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рисаев Марат
Смерть
16.06.1991
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР