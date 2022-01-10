Бачурин Тимур Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачурин Тимур Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.2022

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2022

Отец: Рая Александр Иванович

Мать: не указана

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