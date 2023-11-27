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Домна Афиногенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734 ст.

Дата смерти

Около 1780 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

1749 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Наум Петров

Отец ребёнка: Петр Андреев

Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Петр Андреев

Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Дочь: Марья Петрова

Отец ребёнка: Петр Андреев

Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Ефрасинья Петрова

Отец ребёнка: Петр Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Андреев

Смерть
Около 1780 ст.
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