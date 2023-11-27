Домна Афиногенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734 ст.
Дата смертиОколо 1780 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Сын: Наум Петров
Отец ребёнка: Петр Андреев
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Петр Андреев
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Петр Андреев
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Ефрасинья Петрова
Отец ребёнка: Петр Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Андреев
Смерть
Около 1780 ст.